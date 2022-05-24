Гульнара Сергеева надеется, что число наказываемых по КоАП бизнесменов будет снижаться

Исполнительный сопредседатель АНО «Центр общественных процедур „Бизнес против коррупции“» Гульнара Сергеева прокомментировала информацию о включении Татарстана в топ-5 регионов с наименьшим административным давлением на бизнес.

По ее словам, рейтинг является отправной точкой для понимания картины, складывающейся на территории региона в сфере контрольно-надзорной деятельности, о первоочередных направлениях приложения усилий по изменению ситуации, по изменению отношения бизнеса к контрольно-надзорной деятельности.

Она отметила, что попадание Республики Татарстан в первую пятерку индекса — это прежде всего результат работы Президента РТ Рустама Минниханова, а также государственных органов власти, общественных организаций. В совместной отработке показателей, также активно участвовал Центр общественных процедур «Бизнес против коррупции», в тесном партнерстве с институтом бизнес-омбудсмена республики.

«Уверена, что инициативность, проявленная аппаратом бизнес-омбудсмена Республики Татарстан в вопросе налаживания межведомственного взаимодействия, будет способствовать ежегодному снижению количества предпринимателей, привлеченных к административной ответственности. Мы сейчас активно работаем над тем, чтобы республиканские ведомства, в целях сокращения административной ответственности корректировали свою правоприменительную практику», —заявила Гульнара Сергеева.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Республика Татарстан по итогам 2021 года заняла четвертое место среди регионов России в индексе административного давления на бизнес. Это следует из материалов индекса, составленного при подготовке ежегодного доклада бизнес-омбудсмена Бориса Титова Президенту РФ Владимиру Путину.