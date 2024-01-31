Гульнара Сабирова: На открытии турнира памяти Джалиля хочется показать наших защитников

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Тематика турнира корэш памяти Мусы Джалиля, который пройдет 2-3 февраля во дворце единоборств «Ак Барс» в Казани, будет связана с проводимой Россией специальной военной операцией. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала главный редактор газеты «Ватаным Татарстан» Гульнара Сабирова. Республиканская газета «Ватаным Татарстан» является учредителем турнира.

«В этом году турнир в третий раз проводится в Казани. Наша редакция в третий раз отвечает за содержание турнира. В прошлом году торжественное открытие было о силе духа. В этом году мы не можем обойти стороной события в стране. Открытие также будет связано с темой специальной военной операции. Потому что среди борцов тоже довольно много защитников нашей Родины. Нам хотелось бы их показать. Муса Джалиль - герой. Мы думаем написать письмо от нынешних героев поэту-герою Мусе Джалилю», – поделилась Гульнара Сабирова.

Торжественное открытие также затронет тему Года семьи, сказала она. «Мужество - это качество, передающееся от поколения к поколению. Мы пригласили прославленного борца Раиля Нургалиева. Как отцы воспитывают сыновей борцами, и как понятие мужества и отваги закладывается в человека еще с юных лет - мы это хотим подчеркнуть», – рассказала редактор газеты.

2 февраля соревнования стартуют в 10 утра. Турнир откроют театрализованным представлением с участием артистов театра имени Карима Тинчурина. Также выступят популярные артисты эстрады Ильвина, Зарина Хасаншина, Рустам Насибуллин.

Энже Габдуллина