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Гульнара Габдрахманова: Нейросети помогут создать родословную любому жителю Татарстана
Уже несколько лет Госархив РТ ведет проект «Ядкэр», когда родословная составляется с помощью искусственного интеллекта. Когда система станет доступна любому жителю республики как ведомство – в материале «Татар-информа».
Портал для составления родословной планируют запустить на сайте Госуслуг в 2027 году
Сейчас проект «Ядкэр» реализуется выборочно, для конкретных деревень. Уже охвачено 93 населенных пункта, еще в четырех работа идет прямо сейчас, сообщила «Татар-информу» председатель Госкомитета РТ по архивному делу Гульнара Габдрахманова.
«У нас есть проект “Ядкэр”. Мы разработали с одной из IT-компаний платформу, куда вносятся данные метрических книг и ревизских сказок, а также переписей населения. Искусственный интеллект поможет создать родословную любому человеку, который родился в Татарстане. Пока мы это делаем по деревням. Со временем через портал Госуслуг мы откроем доступ к этой системе абсолютно бесплатно. Мы планируем это сделать в 2027 году», – поделилась она.
При этом руководитель Госархива РТ предостерегла жителей республики от обращений к частным генеалогам, которые зачастую могут придумывать факты.
«У нас сейчас идет сбор информации для того, чтобы можно было запустить систему для всех. Нас за эту работу не любят частные генеалоги. Они зачастую придумывают родословную в надежде заработать денег, зная, что никто проверить их не может. А мы – госучреждение, я лично несу ответственность, мы делаем родословные только на основе документов, которые собраны у нас все», – заявила Габдрахманова.
Она пояснила, что самые старые документы, хранящиеся в Государственном архиве Татарстана, датируются серединой XVII века, и если человеку где-то обещают сделать генеалогическое древо дальше этого времени, то с большой долей вероятности его обманут.
Госархив РТ собирает документы участников и героев СВО из Татарстана
Кроме того, ведомство уделяет большое внимание патриотической работе, в частности собирается коллекция документов участников и героев СВО.
«Если говорить об уже описанных, отцифрованных и введенных в систему документах, то их порядка двухсот. Но также идет работа над большим количеством бумаг. Мы уже посетили порядка ста человек. И провели несколько выставок на эту тему в Москве и районах Татарстана», – рассказала Гульнара Габдрахманова на пресс-конференции в «Татар-информе».
По ее словам, на выставке архива в Госдуме Российской Федерации в конце 2022 года целый блок был посвящен Герою России Дамиру Исламову, также с экспозицией на эту тему были проведены выставки в районах Татарстана.
«Архивистам страны поставил задачу Президент России Владимир Путин – отработать создание базы документов с каждым героем СВО и их семьями. Мы подходим к этому вопросу деликатно и еще ни разу не встречали отказа или какой-то негативной реакции», – добавила она.
Дети сами создают документы для архива
Большое внимание Госархив уделяет работе с детьми.
«На протяжении нескольких лет мы реализуем проект по созданию мультфильмов и ребусов к ним на основе архивных документов для привлечения интереса к изучению родного края от самых маленьких зрителей до взрослых членов семьи», – сообщила руководитель Госархива РТ.
Кроме того, во всех районах работает Школа юного архивиста, в учреждениях проводятся тематические уроки и мероприятия, такие как «Ночь в архиве», «Фестиваль родословных», различные конкурсы и многое другое.
Одним из ярких примеров проектов в муниципалитетах республики стал «Туган җирем – Актанышым», реализуемый в Актанышском районе РТ. О нем рассказала начальник архивного отдела исполнительного комитета района Айгуль Галимянова.
Дети и подростки самостоятельно готовят сюжеты про ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла и делали о них видеосюжеты с их воспоминаниями и впечатлениями. Эти ролики стали частью официального архива.
«Дети сами проводили съемки и монтаж сюжета. Их первые шаги и эмоции были незабываемы. Мы начали выезжать в деревни и снимать полноценные сюжеты. Они были показаны на местном телевидении, а также записаны на CD-диск и переданы в архив как аудиовизуальный документ», – пояснила она.
Проект проводился в два этапа. На первом детей и подростков учили пользоваться оборудованием для профессиональной съемки, а на втором они уже самостоятельно посещали ветеранов и записывали сюжеты.
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