Гульнара Габдрахманова: Нейросети помогут создать родословную любому жителю Татарстана

Гульнара Габдрахманова: «Искусственный интеллект поможет создать родословную любому человеку, который родился в Татарстане»

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Портал для составления родословной планируют запустить на сайте Госуслуг в 2027 году

Сейчас проект «Ядкэр» реализуется выборочно, для конкретных деревень. Уже охвачено 93 населенных пункта, еще в четырех работа идет прямо сейчас, сообщила «Татар-информу» председатель Госкомитета РТ по архивному делу Гульнара Габдрахманова.

«У нас есть проект “Ядкэр”. Мы разработали с одной из IT-компаний платформу, куда вносятся данные метрических книг и ревизских сказок, а также переписей населения. Искусственный интеллект поможет создать родословную любому человеку, который родился в Татарстане. Пока мы это делаем по деревням. Со временем через портал Госуслуг мы откроем доступ к этой системе абсолютно бесплатно. Мы планируем это сделать в 2027 году», – поделилась она.

При этом руководитель Госархива РТ предостерегла жителей республики от обращений к частным генеалогам, которые зачастую могут придумывать факты.

«Мы – госучреждение, я лично несу ответственность, мы делаем родословные только на основе документов, которые собраны у нас все» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«У нас сейчас идет сбор информации для того, чтобы можно было запустить систему для всех. Нас за эту работу не любят частные генеалоги. Они зачастую придумывают родословную в надежде заработать денег, зная, что никто проверить их не может. А мы – госучреждение, я лично несу ответственность, мы делаем родословные только на основе документов, которые собраны у нас все», – заявила Габдрахманова.

Она пояснила, что самые старые документы, хранящиеся в Государственном архиве Татарстана, датируются серединой XVII века, и если человеку где-то обещают сделать генеалогическое древо дальше этого времени, то с большой долей вероятности его обманут.

Госархив РТ собирает документы участников и героев СВО из Татарстана

Кроме того, ведомство уделяет большое внимание патриотической работе, в частности собирается коллекция документов участников и героев СВО.

«Если говорить об уже описанных, отцифрованных и введенных в систему документах, то их порядка двухсот. Но также идет работа над большим количеством бумаг. Мы уже посетили порядка ста человек. И провели несколько выставок на эту тему в Москве и районах Татарстана», – рассказала Гульнара Габдрахманова на пресс-конференции в «Татар-информе».

Собирается коллекция документов участников и героев СВО Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

По ее словам, на выставке архива в Госдуме Российской Федерации в конце 2022 года целый блок был посвящен Герою России Дамиру Исламову, также с экспозицией на эту тему были проведены выставки в районах Татарстана.

«Архивистам страны поставил задачу Президент России Владимир Путин – отработать создание базы документов с каждым героем СВО и их семьями. Мы подходим к этому вопросу деликатно и еще ни разу не встречали отказа или какой-то негативной реакции», – добавила она.

«На протяжении нескольких лет мы реализуем проект по созданию мультфильмов и ребусов к ним на основе архивных документов» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Дети сами создают документы для архива

Большое внимание Госархив уделяет работе с детьми.

«На протяжении нескольких лет мы реализуем проект по созданию мультфильмов и ребусов к ним на основе архивных документов для привлечения интереса к изучению родного края от самых маленьких зрителей до взрослых членов семьи», – сообщила руководитель Госархива РТ.

Кроме того, во всех районах работает Школа юного архивиста, в учреждениях проводятся тематические уроки и мероприятия, такие как «Ночь в архиве», «Фестиваль родословных», различные конкурсы и многое другое.

Айгуль Галимянова рассказала о проекте «Туган җирем – Актанышым», реализуемом в Актанышском районе Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Одним из ярких примеров проектов в муниципалитетах республики стал «Туган җирем – Актанышым», реализуемый в Актанышском районе РТ. О нем рассказала начальник архивного отдела исполнительного комитета района Айгуль Галимянова.

Дети и подростки самостоятельно готовят сюжеты про ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла и делали о них видеосюжеты с их воспоминаниями и впечатлениями. Эти ролики стали частью официального архива.

«Дети сами проводили съемки и монтаж сюжета. Их первые шаги и эмоции были незабываемы. Мы начали выезжать в деревни и снимать полноценные сюжеты. Они были показаны на местном телевидении, а также записаны на CD-диск и переданы в архив как аудиовизуальный документ», – пояснила она.

Проект проводился в два этапа. На первом детей и подростков учили пользоваться оборудованием для профессиональной съемки, а на втором они уже самостоятельно посещали ветеранов и записывали сюжеты.