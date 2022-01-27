Гульнара Габдрахманова назвала 10 архивов, которым нужно активизировать работу

Активизировать работу по выполнению плановых показателей необходимо Высокогорскому, Заинскому, Казанскому, Рыбно-Слободскому, Лаишевскому, Муслюмовскому, Спасскому, Тетюшскому и Черемшанскому муниципальным архивам, а также Государственному архиву Татарстана. Об этом заявила председатель Госкомитета РТ по архивному делу Гульнара Габдрахманова на итоговом заседании коллегии ведомства.

«Хочу положительно отметить деятельность Агрызского, Алькеевского, Альметьевского, Бугульминского, Кукморского, Лениногорского, Сабинского, Тукаевского, Набережночелнинского, Сармановского, Чистопольского муниципальных архивов. Однако всё же имеются случаи невыполнения некоторыми архивами отдельных показателей», — сказала докладчик.

По словам Габдрахмановой, при перевыполнении плана приема управленческих документов в целом по республике на 10% не выполнили этот показатель десять муниципальных архивов.

«Не выполнили план по приему аудиовизуальных документов Госархив республики и 13 муниципальных архивов, несмотря на то, что прошлый год был объявлен Годом родных языков и народного единства, проводилось много мероприятий, и у архивов была возможность организовать прием аудиовизуальных материалов. В целом по республике плановый показатель выполнен на 461%», — добавила она.

Руководитель ведомства подчеркнула, что показатель по приему от граждан документов личного происхождения в целом по республике выполнен на 191%. В то же время он не достигнут девятью муниципальными архивами, а описание документов личного происхождения не выполнено 19.

«Особо хочу обратить внимание начальников муниципальных архивов. Недопустимо принимать документы личного происхождения и оставлять их неописанными. Не поставленные своевременно на государственный учет документы — это фактор их утраты», — заметила она.

Габдрахманова отметила, что в условиях цифровизации деятельности архивов и расширения их доступности, оперативного поиска нужных документов важной задачей становится усовершенствование и переработка научно-справочного аппарата архивов. Однако 22 муниципальными архивами план не был исполнен, поэтому в целом по республике этот показатель не выполнен на 18%.

«Показатель по упорядочению организациями документов постоянного хранения не выполнен 11 муниципальными архивами, по организации разработки источниками комплектования номенклатур дел и инструкций по делопроизводству — 25», — продолжила докладчик.

По ее словам, для улучшения режима хранения и последующего копирования выявлено и поставлено на учет более 470 особо ценных дел. «Динамика работы по данному вопросу сильно снизилась в муниципальных архивах. В этой связи просим муниципальные архивы начать работу по выявлению особо ценных документов и подготовить соответствующие сопроводительные документы», — заключила председатель Госкомитета РТ по архивному делу.