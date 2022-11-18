Гульнара Габдрахманова: Многие депутаты и министры обратились за составлением родословной

Многие депутаты и министры Татарстана обратились с просьбой составить им родословную. Об этом сообщила председатель Госкомитета РТ по архивному делу Гульнара Габдрахманова на 37-м заседании Госсовета РТ.

«Одними из первых к нашему проекту присоединились депутаты Госсовета Татарстана. На сегодня мы уже составили родословную и вице-премьеру Василю Шайхразиеву. И очень многие министры присоединились к проекту», – рассказала докладчик.

По словам Габдрахмановой, нередко за составлением родословной «обращаются выдающиеся люди». Так, например, последнее было от заслуженной артистки России и Татарстана, оперной певицы Аиды Гарифуллиной.

«Примечательно, что много обращений о составлении родословных мы получаем и из стран ближнего и дальнего зарубежья», – подчеркнула руководитель Госкомитета по архивному делу.

Реализация проекта генеалогического портала «Ядкяр» началась в 2019 году. Его суть заключается в выявлении родственных связей и создании родословной каждой семьи, родившейся на территории Татарстана.