Гульнара Габдрахманова: Госархиву Татарстана всегда интересен опыт других регионов

фото: © Михаил Захаров/«Татар-информ»

Государственный архив Татарстана заинтересован в изучении опыта других регионов России и зарубежных стран. Об этом заявила журналистам председатель Госкомитета РТ по архивному делу Гульнара Габдрахманова во время пресс-тура в новое здание учреждения в селе Столбище.

«Опыт регионов нам всегда интересен. Только что приехали из Якутии и ждем их представителей в гости. Мы очень плотно работаем с Турцией, были у них практически во всех архивах, они нас всегда приглашают. Выезжаем в Палестину. Сотрудничаем с Казахстаном. Были практически во всех зарубежных странах, изучали опыт, например, в Китае, Таиланде, Великобритании, ОАЭ, Иране», – рассказала спикер.

По словам Габдрахмановой, работа по переводу бумажных документов в электронный вид в зарубежных архивах идет более медленно. «Они стараются сохранить все на бумажных носителях. Даже в Сингапуре, несмотря на то, что у них архив очень современный, оставили большую часть документов на бумажных носителях, потому что печать и подпись для них первостепенны и юридически значимы», – отметила она.

Спикер также сообщила, что сейчас проводится работа с Минздравом Татарстана по передаче Госархиву документов об интересных историях болезней, уникальных операциях. Она добавила, что всем предприятиям и организациям необходимо иметь архивы.

«За два года мы 1 115 организаций и предприятий сделали нашими источниками комплектования. Нам ведь не нужны финансовые документы, нам нужно знать, какую деятельность они осуществляли, что выпускали и кто у них работал», – подчеркнула председатель Госкомитета РТ по архивному делу.