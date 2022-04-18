ГУИС РТ готово потратить на реконструкцию инженерных сетей более 450 млн рублей

Главное управление инженерных сетей РТ объявило тендер на строительство и реконструкцию очистных сооружений и инженерных систем. Начальная стоимость контракта составляет 450,1 млн рублей.

Заявки на участие в конкурсе принимаются с 13 по 29 апреля. Исполнителя планируется определить 5 мая.

Согласно документации, требуется построить насосную станцию в Апастово, очистные сооружения и канализацию в Высокой Горе, а также объекты в Больших Кайбицах, Усадах, Юртово, Богатых Сабах и Шемордане. Также необходимо провести работы по реконструкции сетей и сооружению водоотведения в селе Тюлячи.