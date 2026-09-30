Гуцан: Тема возврата активов стала стратегическим приоритетом для России

Тема возврата активов из-за рубежа включена в Национальную систему противодействия легализации доходов и объявлена одним из стратегических приоритетов России. Об этом заявил Генпрокурор РФ Александр Гуцан на 36-м заседании Координационного совета Генеральных прокуроров государств – участников СНГ в Казани.

«Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным обсуждаемая нами тема включена в Национальную систему противодействия легализации доходов и объявлена одним из стратегических приоритетов», – сказал Александр Гуцан.

Он отметил, что ведущая роль в организации этой работы отведена Генеральной прокуратуре РФ. С 2022 года на ее площадке действует межведомственная группа, объединившая усилия семнадцати органов и организаций.