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Общество 30 сентября 2026 12:21

Гуцан: Тема возврата активов стала стратегическим приоритетом для России

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Тема возврата активов из-за рубежа включена в Национальную систему противодействия легализации доходов и объявлена одним из стратегических приоритетов России. Об этом заявил Генпрокурор РФ Александр Гуцан на 36-м заседании Координационного совета Генеральных прокуроров государств – участников СНГ в Казани.

«Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным обсуждаемая нами тема включена в Национальную систему противодействия легализации доходов и объявлена одним из стратегических приоритетов», – сказал Александр Гуцан.

Он отметил, что ведущая роль в организации этой работы отведена Генеральной прокуратуре РФ. С 2022 года на ее площадке действует межведомственная группа, объединившая усилия семнадцати органов и организаций.

#Генпрокуратура РФ #СНГ
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