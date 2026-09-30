Гуцан: Страны СНГ помогли арестовать активы обвиняемых в хищениях в РФ

Генпрокурор РФ Александр Гуцан поблагодарил зарубежных коллег за содействие в аресте активов лиц, обвиняемых в крупных хищениях и налоговых преступлениях. Об этом он заявил на 36-м заседании Координационного совета Генеральных прокуроров государств – участников СНГ в Казани.

«Хотел бы особо поблагодарить коллег за внимание к российским запросам о правовой помощи. Это позволило в текущем году арестовать в Республике Казахстан и Республике Таджикистан, а также в Монголии, Болгарии, Венгрии и Испании активы лиц, обвиняемых в крупных хищениях и налоговых преступлениях», – сказал Александр Гуцан.

Он также отметил, что конструктивное взаимодействие на пространстве СНГ способствовало созданию прецедентов по заморозке счетов на криптобирже в Казахстане и межгосударственному разделу имущества по приговору иностранных судов.