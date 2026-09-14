Гуцан, Дегтярев и Минниханов открыли в Казани Центр стрельбы из лука

фото: rais.tatarstan.ru

Сегодня в столице Татарстана в рамках Всероссийского турнира на призы Генерального прокурора по стрельбе из лука, был открыт Центр стрельбы из лука. В церемонии принял участие Генеральный прокурор России Александр Гуцан.

Он пожелал спортсменам уверенности в каждом выстреле и безупречной меткости:

«Это событие знаменует собой новый этап развития этого древнейшего вида спорта, неслучайно предваряет юбилейный – пятый – Всероссийский турнир по стрельбе из лука на Кубок Генерального прокурора. Искренне верю и уверен, что именно здесь зажгутся новые звезды спорта мирового уровня, мировой величины», - отметил Гуцан.

Раис Татарстана Рустам Минниханов подчеркнул, что открытие Центра стрельбы из лука — ещё один важный шаг в развитии спортивной инфраструктуры Татарстана. Он напомнил, что в 2028 году Казань примет VII Всемирные игры кочевников, а стрельба из лука — одна из основных спортивных дисциплин турнира.

«Мы последовательно реализуем планы по созданию условий для массового и профессионального спорта. Стрельба из лука — вид спорта, который требует концентрации, выдержки и точности, воспитывает характер, учит ставить цели и достигать их», — сказал Раис республики.

В свою очередь, министр спорта России Михаил Дегтярёв отметил, что Международная федерация стрельбы из лука сняла все ограничения для нашей национальной сборной. «Теперь вы, ребята, можете выступать под флагом России и слушать гимн страны после победы, с чем я вас поздравляю!» — обратился он к лучникам.

Турнир по стрельбе из лука стартует сегодня на «Ак Барс» и пройдет до 18 сентября.