Гуцан: Акцент на возврат активов из-за роста транснациональной преступности

Генпрокурор РФ Александр Гуцан поприветствовал участников 36-го заседания Координационного совета Генеральных прокуроров государств – участников СНГ, которое проходит в Казани.

«Рад приветствовать вас в России на заседании Координационного совета Генеральных прокуроров государств – участников СНГ. Наша встреча происходит в Казани – одном из древнейших и красивейших городов России», – сказал Александр Гуцан.

Он отметил уникальность Казанского Кремля, включенного в список всемирного наследия ЮНЕСКО, где гармонично соседствуют православный собор и мечеть.

«Здесь Восток и Запад живут в мире и согласии. Мне особенно приятно отметить, что атмосфера соседства, доверия и взаимопонимания давно стала залогом нашего профессионального общения», – подчеркнул Генпрокурор РФ.

По его словам, сегодня участникам предстоит обсудить тему возврата активов из-за рубежа, актуальность которой обусловлена ростом транснациональной преступности.

«Незаконные доходы за короткое время перемещаются между юрисдикциями, оформляются на номинальных владельцев, конвертируются в анонимные виртуальные активы. При этом традиционный механизм международного сотрудничества не всегда позволяет оперативно и действенно реагировать на эти вызовы», – констатировал он.

Ситуацию, по его словам, усугубляет политизация вопросов оказания правовой помощи со стороны руководства отдельных государств.

«В этих условиях как никогда важно объединение наших усилий для совместной выработки правовых и практических решений по противодействию общим угрозам. А накопленный опыт открытого и содержательного диалога между всеми участниками Координационного совета позволит расширить и укрепить дальнейшее сотрудничество», – заявил Генпрокурор РФ.