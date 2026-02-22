Губерниев заявил, что Вяльбе не будет руководить объединённой федерацией лыжных гонок

фото: Рамиль Гали / "Татар-информ"

Комментатор Дмитрий Губерниев высказал мнение, что Елена Вяльбе не станет главой объединённой федерации лыжных видов спорта. Его слова приводит издание «ВсеПроСпорт», ссылаясь на комментарий в эфире «Вестей».

По мнению Губерниева, организацию должен возглавить человек с большим авторитетом. Он также допустил собственную кандидатуру, но подчеркнул, что из-за высокой занятости пока не принял окончательного решения.

Среди возможных претендентов комментатор назвал президента Федерации водных видов спорта России Дмитрия Мазепина и главу Всероссийской федерации легкой атлетики Петра Фрадкова.

Выборы руководителя объединённой федерации лыжных видов спорта запланированы на 2026 год. В настоящее время пост занимает Елена Вяльбе, которая возглавляет организацию с 2010 года. Ранее она подтвердила намерение участвовать в предстоящих выборах.