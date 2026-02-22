Губерниев заявил, что Вяльбе не будет руководить объединённой федерацией лыжных гонок
Комментатор Дмитрий Губерниев высказал мнение, что Елена Вяльбе не станет главой объединённой федерации лыжных видов спорта. Его слова приводит издание «ВсеПроСпорт», ссылаясь на комментарий в эфире «Вестей».
По мнению Губерниева, организацию должен возглавить человек с большим авторитетом. Он также допустил собственную кандидатуру, но подчеркнул, что из-за высокой занятости пока не принял окончательного решения.
Среди возможных претендентов комментатор назвал президента Федерации водных видов спорта России Дмитрия Мазепина и главу Всероссийской федерации легкой атлетики Петра Фрадкова.
Выборы руководителя объединённой федерации лыжных видов спорта запланированы на 2026 год. В настоящее время пост занимает Елена Вяльбе, которая возглавляет организацию с 2010 года. Ранее она подтвердила намерение участвовать в предстоящих выборах.