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На главную ТИ-Спорт 17 июля 2025 14:12

Губерниев: «Вяльбе сейчас может разговаривать разве что с инопланетянами»

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Губерниев: «Вяльбе сейчас может разговаривать разве что с инопланетянами»
Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Спортивный журналист Дмитрий Губерниев высказался о возможных переговорах президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе с Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда (FIS).

«Вяльбе сейчас может разговаривать разве что с инопланетянами. Ни один здравомыслящий человек в FIS никогда с ней не заговорит», – передает слова Губерниева Sport24.

Напомним, ранее норвежский журналист Ян Петтер Салтведт говорил, что российских лыжников не допускают до международных соревнований из-за слов Вяльбе.

Вяльбе руководит ФЛГР с 2010 года. Выборы президента Федерации лыжных гонок России пройдут в 2026 году. Ранее Губерниев сообщал о желании баллотироваться на место руководителя ФЛГР.

#елена вяльбе #спорт #лыжи
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