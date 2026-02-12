Губерниев усомнился в идее запрета на въезд для сменивших гражданство спортсменов

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев усомнился в обоснованности и гуманности предложения министра спорта Михаила Дегтярева запретить въезд в Россию атлетам, сменившим спортивное гражданство.

Он призвал тщательно проработать механизмы возможного запрета. «Надо понимать, какие будут механизмы и как это может быть осуществлено на практике. Нужно уточнить у министра, как это можно реализовать и главное — зачем», — заявил комментатор «Чемпионату».

Он признал, что понимает логику авторов инициативы: «Понятно, что "люди пользуются всеми благами родины, а потом уезжают"». Однако Губерниев подчеркнул юридическую и этическую сложность такого шага: «Но они граждане России, как их не пускать? Это непростой механизм и, может, даже где-то негуманный», — резюмировал он.

Напомним, ранее Михаил Дегтярев в эфире программы «Центральный Канал» допустил возможность запрета на въезд в страну и лишение званий для спортсменов, выступающих под флагами других государств. В качестве примера он привел шахматиста Владимира Федосеева, уже лишенного званий гроссмейстера и мастера спорта за переход под флаг Словении.