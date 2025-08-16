Губерниев теплеет к Загитовой, новый бизнес Алины и возвращение Трусовой: обзор «фигурки»

Пока что всё внимание в августе на себя перетянула Трусова, которая недавно стала мамой. Однако, несмотря на трудности первых недель после родов, Саша уже заявляет о планах вернуться на лёд. У Загитовой, тем временем, новое увлечение - цветы и домашняя гармония. Возможно поэтому Губерниев потеплел к фигуристке. Подробнее - в обзоре «ТИ-Спорт».





Фото: соцсети Алины Загитовой / t.me/azagitova_official

Губерниев резко потеплел в Загитовой. В чём тут дело?

Нынешним летом с известным одиозным телекомментатором Дмитрием Губерниевым происходят удивительные метаморфозы. Скандальный противник Ольги Бузовой и её продолжательницы дела от спорта Алины Загитовой, внезапно стал оттаивать к олимпийской чемпионке по фигурному катанию.

Сначала он не стал язвить, отвечая на вопрос о начале строительства школы имени Загитовой в Казани. С некоторой долей сарказма но он даже благословил этот объект. А ведь не так давно он высмеивал шоу «Ассоль», в которое Загитова не вложила ни одного личного рубля, а также школу в Казани её имени. Губерниев вновь отмечал, что не вкладываясь в проект Алина не имеет право претендовать на нейминг нового объекта. Строительство центра, кстати, уже стартовало и планируется завершить к лету 2026 года. Если верить информации на сайте Госзакупок РТ стоимость объекта – 1,29 млрд рублей.

«Если они считают, что этот объект нужен, так тому и быть. Спортивные объекты нужны стране. <…> В данном случае я просто надеюсь, что это будет не последний объект, который будет построен в России в целом и в Татарстане, в частности», – заявил Губерниев «ВсеПроСпорт».

Теперь же шоумен от спорта пошел дальше и даже внес Алину Загитову в топ-список самых медийных спортсменок России. В числе первых он назвал хоккеиста Александра Овечкина и лыжника Александра Большунова. А выделяя фигуристок, отметил извечных подруг Алину Загитову и Евгению Медведеву.

«Даже если брать фигуристов, Загитова и Медведева дадут фору по медийности действующим спортсменкам на своих старых победных историях, как Дзюба, - поделился комментатор.

Хотя, когда его попросили назвать трех выдающихся фигуристок в истории страны, он обошел самую титулованную фигуристку России без внимания.

«Безусловно, это Людмила Белоусова, Людмила Пахомова и Ирина Роднина. Выдающиеся звезды отечественного фигурного катания»

Фото: скрин видео YouTube-канала Lysenkov Tv

И тем не менее, то ли советник министра спорта РФ сам остепенился, то ли команда поумерить пыл и негатив была спущена «сверху», а возможно шутливый апперкот Алины в челюсть Дмитрия сыграл, но теперь Губерниев старается отзываться об Алине предельно корректно. Что произошло со скандальным шоуменом? Возможно когда-нибудь мы узнаем ответ.

Загитова остепенилась и задумала себе новый бизнес

А сама чемпионка мира и Олимпийских игр нынешним летом буквально утопает в импровизированном саду из цветов, которыми её в безостановочном режиме задаривают поклонники и коллеги. Каждую неделю Алина Загитова в своих социальных сетях выкладывала дежурный снимок, где она красуется у зеркала среди огромного количества цветов.

На этот раз экс-фигуристка решила пошутить, что с таким количеством растений впору открывать магазин, и подписала новый снимок:

«Я уже задумываюсь об открытии цветочного магазина. Если бы он был у меня, как бы вы его назвали?» – подписала спортсменка снимок.

А во вторник Загитова продолжила свой цветочный сериал, опубликовав видео, где она на кухне, при свечах, под лиричную музыку группы Cigarettes after sex зачем-то раскладывает цветы из готовых букетов на столе.

Фото: скрин видео соцсетей Алины Загитовой / t.me/azagitova_official

Одни поклонники фигурного катания оценили «вайб» и уют видео:

«Красивое видео, теплое, уютное... Домашний покой, гармония, умиротворение... Алина (*далее идут эмодзи сердечек).

Другие же не преминули в очередной раз подколоть фигуристку:

- Колдует? – написала одна комментаторша.

- Да не, просто у нее высокоинтеллектуальное хобби расфасовки готовых букетов. Со свечами "атмосфернее", "эстетичней", "глубже", - со смеющимся смайликом ответила другая.

Так или иначе, нужно отметить, что после своего крупного шоу-мюзикла в Санкт-Петербурге Алина Загитова заметно сбавила в социальной активности, и всё больше тянется к теплой атмосфере домашнего уюта. Или взрослеет и находит радость в умиротворении, а не хайпе. То ли краткосрочный период передышки перед новыми громкими проектами и поездками по миру.

Трусова только родила, но уже рвётся вернуться на лед

А новоиспеченная мамочка Александра Трусова, родившая первенца на прошлой неделе 6 августа, уже думает о своих перспективах за пределами детской комнаты и роли родителя. Уже через девять дней после родов она объявила о возвращении на лёд.

«Мама и Макар помогают мне всю неделю, но у меня все равно ощущение, что я ничего не успеваю. Адаптироваться к режиму Миши (так назвали сына Макар и Александра – прим. «ТИ-Спор») сложно, однако я стараюсь. Иногда даже получается немного поспать! Но все же я понемногу привыкаю к нашему новому ритму жизни. Завтра я планирую первый раз выйти на лёд. Не знаю, сколько это будет, думаю, минут 20, может, 30, если всё хорошо. Однако уже по плану – попробовать выйти, понять свои ощущения. Активная жизнь с маленьким ребёнком — это тот ещё челлендж. Но мне нравится», — рассказала Трусова-Игнатова в своих социальных сетях.

Фото: скрин видео соцсетей Александры Трусовой /

При этом серебряная призерка Олимпиады в своем отчетном видео о первой неделе после родов выглядела довольно уставшей и даже растерянной. Она рассказала, что не ожидала таких трудностей с ребенком.

«Спим пока так себе, у него свой режим, ночью не любит спать. В первые два дня я спала примерно по полтора часа, сейчас могу уже пять с половиной – это прям хорошо. Пока я, по-моему, не успеваю ничего. Хорошо, что эту неделю с нами мама и хорошо, что Макар помогает, особенно ночью. Адаптироваться к режиму Миши сложно, но я стараюсь», — сообщила звезда ледовых шоу Трусова.

Вряд ли при таком режиме Александра сможет полноценно вернуться за профессиональный лёд, но подготовиться к каким-то коммерческим шоу (в которых перестала участвовать из-за беременности), ей вполне по силам.