Губерниев считает, что Валиева должна вернуть свои медали

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Спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением, что Камила Валиева должна согласиться с решением CAS и вернуть завоеванные медали.

По словам Губерниева, многие дисквалифицированные спортсмены не возвращают свои медали, поэтому то, как поступит Камила, – ее личное дело.

«В то же время по закону медали надо вернуть. Тем более если соглашаешься с решением, а мы эту ситуацию в целом приняли. Я не пресс-секретарь Камилы, не могу сказать, почему она не вернула награды. Возможно, спортсмены в таких ситуациях часто чувствуют, что не виноваты», – передает слова Дмитрия Губерниева VSEPROSPORT.

Напомним, 29 января минувшего года спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву за употребление запрещенного препарата триметазидина, удовлетворив требование Всемирного антидопингового агентства (WADA) о четырехлетнем отстранении. Оно отсчитывается от 25 декабря 2021 года.

Камила также не сможет выступить на Олимпийских играх 2026 года из-за ограничений в правилах Международного союза конькобежцев.