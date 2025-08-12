Губерниев считает, что «Спартаку» стоит переманить Талалаева у «Балтики»

Фото: fc-baltika.ru

Спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев высказался о проблемах «Спартака» в текущем сезоне РПЛ.

По его словам, клубу следует сделать фокус на отечественных тренеров.

«Это ходьба по граблям. Пусть дальше ходят и Абаскаля возьмут второй раз. Он говорил, что хочет вернуться? За такие деньги можно вернуться, ерундой позаниматься, получить отступные и уехать. Наша страна для иностранцев как дойная корова. У себя они не очень пригодились. Но «Спартак» в море ищет золотых рыбок, которые оказались ротанами», – сказал Губерниев Metaratings.

Затем телеведущий у себя в телеграм-канале опубликовал пост, где написал: «Я знаю нашего тренера, который наведет порядок в Спартаке!!! Это Андрей Талалаев!!! Но согласится ли Балтика????»

Напомним, в данный момент «Спартак» возглавляет Деян Станкович. В минувшем сезоне под руководством серба «красно-белые» финишировали на четвертом месте в таблице РПЛ. В текущем сезоне столичный клуб в четырех турах обыграл махачкалинское «Динамо» (1:0), проиграл «Балтике» (0:3), сыграл вничью с «Акроном» (1:1) и проиграл «Локомотиву» (2:4). В данный момент «Спартак» находится на 11-м месте в таблице РПЛ с четырьмя очками.

Андрей Талалаев возглавляет «Балтику» с минувшего сезона. Под его руководством калининградцы взяли Первую лигу. В текущем сезоне клуб идет на пятом месте в таблице РПЛ. В первом туре «Балтика» сыграла вничью с «Динамо» в Москве (1:1), во втором разгромила «Спартак», в третьем победила «Оренбург» (3:2), а в четвертом сыграла вничью с «Крыльями Советов» (1:1).