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На главную ТИ-Спорт 10 марта 2025 19:03

Губерниев считает, что ЧР по лыжам в Казани стали смотреть меньше из-за его отъезда

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Губерниев считает, что ЧР по лыжам в Казани стали смотреть меньше из-за его отъезда
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев считает, что к Чемпионату России по лыжным гонкам в Казани снизился интерес, когда он его покинул.

«Полные трибуны биатлонного Златоуста и замечательные телевизионные рейтинги трансляций, а также биатлона с Губерниевым!!! Лыжи из Казани посмотрели похуже, особенно после того, как я на биатлон уехал!!! Но в целом биатлон лыжам крепко помогает и это здорово!!!», – написал Губерниев в своем телеграм-канале.

Напомним, ранее Губерниев критиковал судейство на Чемпионате России и сомневался в подлинности диплома о высшем образовании президента Федерации лыжных гонок страны Елены Вяльбе.

Чемпионат России в Казани завершился 9 марта. Республика Татарстан лидирует в первенстве с 13 медалями. На втором месте находится Тюменская область (4), а на третьем – Республика Татарстан – 1 (2).

#лыжи #спорт #чемпионат россии по лыжным гонкам #поселок Мирный
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