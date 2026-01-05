Губерниев с сарказмом отметил молчание FIS и ISU в сторону США после событий в Венесуэле
Известный российский спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев с сарказмом прокомментировал действия международных спортивных федераций на фоне политических событий.
Поводом для его ироничного заявления послужили события в Венесуэле, произошедшие 3 января, когда США нанесли массированный удар по латиноамериканской стране и захватили президента страны Николаса Мадуро.
В своем телеграм-канале Губерниев написал:
«Звонят коллеги, интересуются, собираются ли FIS и IBU отстранять американских спортсменов??? Так вроде уже всех отстранили!!!?? Ибо демократические принципы важнее всего и права человека!!! Молодцы, принципиальные FIS и IBU!!! Джессика Диггинс за всё ответит!!! (приснилось тут мне)».
Напомним, что российские биатлонисты не участвуют в международных соревнованиях с 2022 года. Только в декабре 2025-го нейтральный статус для выступления в лыжных гонках получили два российских лыжника.