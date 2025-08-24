news_header_top
Губерниев: «Рубин» был фаворитом, но «Спартак» раскусил этот крепкий орешек»

Фото: rubin-kazan.ru

Известный спортивный телекомментатор Дмитрий Губерниев поделился своим мнением о прошедшем накануне матче 6 тура Российской Премьер-лиги между казанским «Рубином» и московским «Спартаком». Помимо этого он оценил предстоящего соперника, махачкалинское «Динамо».

«Ещё бы «Динамо» не обыграло «Пари НН»! У них был определяющий матч, потому что дальше махачкалинское «Динамо». Конечно, команду надо обыгрывать. Мы видим становление. Что касается «Спартака», тут важнее. «Рубин», казалось, был фаворитом. Орешек крепкий, но «Спартак» его раскусил. Произвёл неплохое впечатление. Команда будет набирать ход, может, тренера и не уволят. Шансы, как говорится, есть. Но для этого нужно время и проверка в других матчах», — прокомментировал Губерниев «Чемпионату».

Напомним, матч «Рубина» и «Спартака» завершился победой москвичей со счетом 0:2.

