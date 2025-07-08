Губерниев раскритиковал Вяльбе за решение провести ЧР по лыжам на Сахалине

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Спортивный журналист Дмитрий Губерниев высказался о решении президента ФЛГР Елены Вяльбе провести гонки Чемпионата России по лыжам на Сахалине.

По его словам, это решение бестолковое.

«Я был на Сахалине и безумно его люблю. Там прекрасные люди, и развивать лыжи там надо. Но если мы думаем обо всей стране, от Калининграда до Сахалина, то это абсолютно бестолковое решение, которое вкладывается в парадигму показа лыжных гонок, снятых на кнопочный телефон. В тот момент, когда медийность лыж возросла благодаря показам «Матч ТВ», я нашел спонсоров, потому что мы помним, что я бросил клич и они пришли после того, как лыжники остались практически без копейки. Также работает единый регулятор, и теперь у лыжной сборной все нормально.

Но Елена Валерьевна пошла своим путем и перечеркнула все эти усилия, приняв совершенно дурацкое решение, которое не позволит всей стране смотреть лыжи. Если это утро по сахалинскому времени, когда трассу не надо освещать, то это глубокая ночь в центральной полосе. Это катастрофа и абсолютно неграмотное решение.

Надо посмотреть подоплеку. Чем руководствовалась федерация? Как я говорил, они все делают не для людей. В Казани мы не знали результатов после дисквалификации. Никому ничего не сообщали. Хочется знать все про лыжи, интересоваться лыжами, смотреть на лыжи, но федерации наплевать на людей. Они живут в своем жирненьком мире, но недолго им осталось. Эту команду надо выгнать, их и выгонят.

Представьте, что мы с таким трудом сейчас достаем оборудование для наших «Боингов» и «Эйрбасов», а кто-то взял бы и сфотографировался с турбиной или закрылками «Боинга» и написал бы: «Классно, что мы через такие-то страны достаем запчасти для «Аэрофлота». Что бы сказали про человека, раскрывшего все контакты? Передаю еще один привет Елене Валерьевне, которая взяла и сфотографировалась с автомобилем Volvo», – передает слова Губерниева «РБ Спорт».

Напомним, ЧР по лыжным гонкам 2026 года пройдет с 25 февраля по 8 марта на Сахалине. В марте 2025 года Чемпионат России принимал казанский поселок Мирный. Соревнования длились с 1 по 9 марта.

Ранее Губерниев заявлял, что принял решение выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента ФЛГР, которые пройдут в 2026 году. Вяльбе возглавляет федерацию с 2010 года.