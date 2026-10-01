Губерниев раскритиковал российских футбольных комментаторов: «Ты — ноль! Никто!»

Фото: Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Телеведущий Дмитрий Губерниев опубликовал новый пост в контексте продолжающегося конфликта с комментаторами «Матч ТВ». На этот раз он раскритиковал коллег, которые, по его мнению, пытаются повысить узнаваемость за счёт упоминания его имени.

«Что является главным для херового комментатора, допустим, из футбола? Ты комментируешь, допустим, футбол, комментируешь плохо, как говно, тебя никто не знает и никогда не узнает… Ты — ноль! Никто! Но хочется чуть узнаваемости. Что делать? Правильно, вспомнить про настоящую медийную персону, популярного человека, например, про меня! И ждать, что вырастет узнаваемость, но она никогда не вырастет! Ибо у моли бесталанной узнаваемости нет!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Напомним, конфликт начался после того, как Губерниев похвалил назначение Леонида Слуцкого и Дениса Казанского на трансляции матчей сборной России, назвав других комментаторов «бездарями из чулана 8-666» (комната 8-16 в телецентре Останкино). Дмитрий Шнякин ответил на это, перечислив известных журналистов, которые работали в этой комнате, и отметив, что Казанский сам является воспитанником этой школы. Губерниев отреагировал на Шнякина резко, назвав его «недокомментатором» .