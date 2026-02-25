«Обиделся на проклятых журналистов». Губерниев - об отказе Большунова от интервью

Фото: @ Салават Камалетдинов / "Татар-информ"

Известный комментатор Дмитрий Губерниев подверг критике трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова после его победы на чемпионате России в Южно-Сахалинске. Поводом стал отказ лыжника общаться с представителями СМИ после финиша.

В своем телеграм-канале Губерниев заявил, что спортсмен, выиграв гонку, дал комментарий только для ТАСС, проигнорировав других журналистов.

«Обделил прежде всего зрителей! Своих поклонников. Сейчас после Олимпиады в медийном поле надо быть активным и бойким! Куй железо, пока Горбачев, как говорится! Но Большунов обиделся на проклятых журналистов, увы и ах!» — написал комментатор.

При этом Губерниев провел параллель с биатлоном, подчеркнув, что в этом виде спорта подобные конфликты остались в прошлом.

«А вот у нас в биатлоне было всякое, бойкоты сборной, отказы от общения! Но все это в далеком прошлом, ибо биатлонисты знают, что на обиженных воду возят! Уважают зрителей и журналистов! И у нас прекрасное общение со всеми!» — резюмировал он.

В комментариях к новости болельщики разделились во мнениях. Часть поддержала позицию Губерниева, отметив важность общения спортсменов с прессой, другие же встали на сторону Большунова, предположив, что у него могли быть личные причины не давать интервью, а также напомнили о неоднозначной роли самого комментатора в некоторых прошлых конфликтах.