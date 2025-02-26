Губерниев проверит стадион в Казани перед стартом Чемпионата России по лыжам

Фото: телеграм-канал Дмитрия Губерниева

Спортивный журналист Дмитрий Губерниев высказался о грядущем Чемпионате России по лыжным гонкам.

По словам Губерниева, он будет комментировать турнир вместе с олимпийским чемпионом Александром Легковым.

«Уже в выходные блестяще в Казани прокомментирую лыжный чемпионат страны!!!! Вместе с Сашей Легковым!!!! Три дня поработаю прекрасно, до вторника и на биатлон в Златоуст!!! Кстати, проверим готовность лыжного стадиона в Татарстане большие соревнования проводить!!!! А Златоуст проверять не надо, там отлично все», – написал Губерниев в своем телеграм-канале.

Напомним, Чемпионат России по лыжным гонкам пройдет в Казани с 1 по 9 марта в поселке Мирный. Ранее столица Республики Татарстан принимала Кубок России по лыжным гонкам.