Губерниев проверит стадион в Казани перед стартом Чемпионата России по лыжам
Спортивный журналист Дмитрий Губерниев высказался о грядущем Чемпионате России по лыжным гонкам.
По словам Губерниева, он будет комментировать турнир вместе с олимпийским чемпионом Александром Легковым.
«Уже в выходные блестяще в Казани прокомментирую лыжный чемпионат страны!!!! Вместе с Сашей Легковым!!!! Три дня поработаю прекрасно, до вторника и на биатлон в Златоуст!!! Кстати, проверим готовность лыжного стадиона в Татарстане большие соревнования проводить!!!! А Златоуст проверять не надо, там отлично все», – написал Губерниев в своем телеграм-канале.
Напомним, Чемпионат России по лыжным гонкам пройдет в Казани с 1 по 9 марта в поселке Мирный. Ранее столица Республики Татарстан принимала Кубок России по лыжным гонкам.