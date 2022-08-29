news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Спорт
29 августа 2022  14:18
Cергей Гаврилов

Губерниев о «Рубине»: «Это команда борется за выживание в Первой лиги»

news_top_970_100

Комментатор и ведущий «Матч-ТВ» Дмитрий Губерниев критически оценивает перспективы казанского «Рубина».

«Я же не отказываюсь от своих слов! «Рубин» — это команда, которая борется за выживание в Первой лиге. Ничего хорошего там не будет со Слуцким. Я не удивлен, все идет по плану! Цель — любительская лига», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

«Рубин» после семи туров первой лиги занимает четвертое место в турнирной таблице (12 очков). Лидирует в чемпионате «КАМАЗ», который вчера в Казани сыграл вничью (1:1), на счету челнинцев 17 очков. В следующем туре 4 сентября «Рубин» примет на своем поле владикавказскую «Аланию».

#Рубин #футбол #первая лига
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100