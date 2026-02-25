Губерниев призвал СБР выплатить увеличенные призовые за финал Кубка России сразу

Фото: @ Салават Камалетдинов / "Татар-Информ"

Комментатор Дмитрий Губерниев выступил с резким обращением к Союзу биатлонистов России (СБР) в преддверии финала Кубка страны в Златоусте. Поводом стало объявление о пятикратном увеличении призовых благодаря спонсорской поддержке банка: за первое место спортсмены получат не 70 тысяч, а 350 тысяч рублей.

Губерниев выразил обеспокоенность не суммой, а сроками выплат. «Это не заслуга СБР, это заслуга банка, который принял такое решение. Дело в том, что эти призовые будут начислены, а СБР заплатит их через полгода. Процентная ставка все‑таки достаточно высокая», — заявил он.

Комментатор напомнил о предыдущих случаях, когда деньги доходили до атлетов лишь после его публичных выступлений.

«Как, например, за сентябрьский чемпионат России выплачены деньги после моего поста, за Гонку чемпионов техновруны и техножулики выплатили деньги после моего выступления в прямом эфире», — привел примеры Губерниев.

Он обратился напрямую к руководству СБР с призывом изменить практику.

«СБР, я вас призываю, друзья, если пятикратные призовые будут, а они будут — заплатите деньги сразу!» — резюмировал он.

Финал Кубка России по биатлону пройдет в Златоусте с 26 февраля по 1 марта.