news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
На главную ТИ-Спорт 25 февраля 2026 16:51

Губерниев призвал СБР выплатить увеличенные призовые за финал Кубка России сразу

Читайте нас в
Телеграм
Губерниев призвал СБР выплатить увеличенные призовые за финал Кубка России сразу
Фото: @ Салават Камалетдинов / "Татар-Информ"

Комментатор Дмитрий Губерниев выступил с резким обращением к Союзу биатлонистов России (СБР) в преддверии финала Кубка страны в Златоусте. Поводом стало объявление о пятикратном увеличении призовых благодаря спонсорской поддержке банка: за первое место спортсмены получат не 70 тысяч, а 350 тысяч рублей.

Губерниев выразил обеспокоенность не суммой, а сроками выплат. «Это не заслуга СБР, это заслуга банка, который принял такое решение. Дело в том, что эти призовые будут начислены, а СБР заплатит их через полгода. Процентная ставка все‑таки достаточно высокая», — заявил он.

Комментатор напомнил о предыдущих случаях, когда деньги доходили до атлетов лишь после его публичных выступлений.

«Как, например, за сентябрьский чемпионат России выплачены деньги после моего поста, за Гонку чемпионов техновруны и техножулики выплатили деньги после моего выступления в прямом эфире», — привел примеры Губерниев.

Он обратился напрямую к руководству СБР с призывом изменить практику.

«СБР, я вас призываю, друзья, если пятикратные призовые будут, а они будут — заплатите деньги сразу!» — резюмировал он.

Финал Кубка России по биатлону пройдет в Златоусте с 26 февраля по 1 марта.

#лыжные гонки #Биатлон
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Минниханов в Сухуме: встреча с Гунбой и реконструкция набережной при участии Татарстана

Минниханов в Сухуме: встреча с Гунбой и реконструкция набережной при участии Татарстана

24 февраля 2026
Выплаты, трудоустройство и реабилитация: как в РТ поддерживают ветеранов и участников СВО

Выплаты, трудоустройство и реабилитация: как в РТ поддерживают ветеранов и участников СВО

24 февраля 2026