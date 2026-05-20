Губерниев: «Принес Вяльбе извинения во время встречи»

Сегодня в Москве прошла анонсированная встреча главы Ассоциации лыжных видов спорта Дмитрия Свищева, экс-президента ФЛГР Елены Вяльбе и комментатора Дмитрия Губерниева.

После нее Губерниев в своих социальных сетях написал:



«По итогам встречи с Вяльбе и Свищевым – встреча прошла! Начинаем работать с новой федерацией! Во имя и во славу российского лыжного спорта!» – написал Губерниев.



А потом еще добавил:

«И еще важно!!! Принес Вяльбе извинения, заверил, что буду всячески помогать и поддерживать стремления новой федерации, стремления Свищева и Вяльбе, развивать лыжный спорт России!!!» – подчеркнул комментатор.



Отметим, что 18 мая на базе Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), которую возглавляла Вяльбе, была создана объединенная Федерация лыжных видов спорта и сноуборда России (ФЛССР). Ее председателем стал Свищев.

Елена Валерьевна вошла в президиум новой федерации.