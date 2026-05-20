news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
На главную ТИ-Спорт 20 мая 2026 13:10

Губерниев: «Принес Вяльбе извинения во время встречи»

Читайте нас в
Телеграм
Губерниев: «Принес Вяльбе извинения во время встречи»
Фото: Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Сегодня в Москве прошла анонсированная встреча главы Ассоциации лыжных видов спорта Дмитрия Свищева, экс-президента ФЛГР Елены Вяльбе и комментатора Дмитрия Губерниева.

После нее Губерниев в своих социальных сетях написал:

«По итогам встречи с Вяльбе и Свищевым – встреча прошла! Начинаем работать с новой федерацией! Во имя и во славу российского лыжного спорта!» – написал Губерниев.

А потом еще добавил:

«И еще важно!!! Принес Вяльбе извинения, заверил, что буду всячески помогать и поддерживать стремления новой федерации, стремления Свищева и Вяльбе, развивать лыжный спорт России!!!» – подчеркнул комментатор.

Отметим, что 18 мая на базе Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), которую возглавляла Вяльбе, была создана объединенная Федерация лыжных видов спорта и сноуборда России (ФЛССР). Ее председателем стал Свищев.

Елена Валерьевна вошла в президиум новой федерации.

news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
Скончался последний из живших в России праведников народов мира

Скончался последний из живших в России праведников народов мира

19 мая 2026

В центре Казани 18-летний парень зарезал мужчину

19 мая 2026
Новости партнеров