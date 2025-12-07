Губерниев предположил, какой клуб заслуживает чемпионства в РПЛ

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в беседе с «Чемпионатом» предположил, какая команда РПЛ заслуживает стать чемпионом в этом сезоне.

«Нет титула зимнего чемпиона в РПЛ — его придумали журналисты. Есть чемпион. Чемпионом России заслуживает быть и «Краснодар», и «Зенит», и ЦСКА, и «Локомотив». Но согласитесь, вряд ли «Спартак» с московским «Динамо». Из этого и исходим», – отметил Губерниев.

К этому часу первую строчку в таблице РПЛ занимает «Краснодар».