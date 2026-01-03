Губерниев предложил Загитовой больше читать после «оговорки» про меч

Фото: скриншот видеоролика Академии художественной гимнастики «Небесная грация»

Известный спортивный телекомментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал «оговорку» Алины Загитовой, которую она допустила в своем телеграм-канале, назвав подаренный ей 500-летний японский меч полувековым произведением искусства.

«Думаю, что она же в курсе, что пятьсот лет — это чуть больше, чем полвека. Будем считать, что это досадная оговорка в прямом эфире! Хочу пожелать больше читать, чтобы минимизировать подобное», - заявил Губерние «Матч ТВ»

Также телекомментатор посоветовал олимпийской чемпионке применять телевизионное правило, которое гласит: «не знаешь — не говори, сомневаешься — выброси».

Ранее Алина Загитова в своем телеграм-канале опубликовала пост с фотографиями подаренного ей японского клинка и написала, что ему полвека, при этом упомянув о его 500-летней истории существования. Позднее олимпийкая чемпионка оправдалась, выложив еще один пост, с пояснением, что она написала это с просонья и конечно же знала, что 500 лет это полтысячи лет.

Алина Загитова является обладательницей всех основных наград в одиночном разряде фигурного катания. Она завоевала титул олимпийской чемпионки (2018), чемпионки мира (2019) и Европы (2018). Также она становилась победительницей финала Гран-при (2017), чемпионкой России (2018), серебряным призёром Олимпийских игр-2018 (в командных соревнованиях), чемпионата Европы (2019), финала Гран-при (2018) и чемпионата России 2017 года.