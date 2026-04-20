Губерниев поздравил Вяльбе с днем рождения: «Приду с букетом алых роз»

Известный спортивный телекомментатор Дмитрий Губерниев поздравил трёхкратную олимпийскую чемпионку по лыжным гонкам и Президента ФЛГР Елену Вяльбе с днем рождения. Ведущий заявил, что придет на примирительную встречу с букетом роз.

«Елене Валерьевне желаю здоровья и удачи! Будем работать вместе, продвигать наши лыжи. На днях состоится наша судьбоносная встреча. Приду с букетом алых роз. В какой день состоится встреча? Сейчас этот вопрос в процессе», - приводит слова Губерниева Metaratings.

Ранее председатель Ассоциации лыжных видов спорта России Дмитрий Свищёв заявил, что Дмитрий Губерниев займет должность в лыжной федерации и будет работать совместно с Еленой Вяльбе.

Накануне Губерниев рассказал «Матч ТВ», что скоро состоится встреча между ним, Свищевым и Вяльбе, в рамках которой они обсудят дальнейшее сотрудничество.