Губерниев посоветовал лыжнице Ступак «держать удар»

Фото: телеграм-канал Юлии Ступак

Золотой голос биатлона и спортивный телекомментатор Дмитрий Губерниев обратился к лыжнице Юлии Ступак с советом остро не реагировать на высказывания хейтеров. Ранее спортсменка опубликовала пост в своем телеграм-канале, посвященный злопыхателям в интернете.

«Дорогая Юлия Ступак!!! Кто сказал, что будет легко??? Публичному человеку, спортсмену??? Жизнь сейчас такая, и удар надо держать!!! И очень хочется посмотреть, как объединятся лыжники и давай ездить по стране морды хейтерам бить... Кино, кажется, такое было в Голливуде!!! В общем, держацца!!! Вот я держусь блистательно, и все вокруг – мои фанаты!!! Вся Русь-матушка!!! И еще одно, биатлонисты, кажется, добрее лыжников!!! Почему??? Неужели оружие обязывает?? Или иное???» – написал Губерниев у себя в соцсетях.

30-летняя Юлия Ступак представляет Республику Коми и идет 22-й в общем зачете Кубка России сезона 2025/26 по лыжным гонкам.

В текущем сезоне на ее счету 195 баллов и одна бронзовая медаль, которую она заработала в спринте свободным стилем в Чусовом.