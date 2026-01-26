Губерниев посоветовал экс-вратарю Гашеку обратиться к психиатру

Фото: "Мтач-ТВ"

Известный спортивный телекомментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на одобрение бывшего вратаря НХЛ Доминика Гашека, поблагодарившего Эстонию за недопуск российских фехтовальщиков на чемпионат Европы – 2026.

«Гашек – великий вратарь и не совсем здоровый ментально человек, с моей точки зрения. Ему стоит обратиться к эстонскому психиатру. Видимо, чешские уже не справляются», – сказал Губерниев изданию «ВсеПроСпорт».

Также Губерниев добавил, что Гашеку стоит поблагодарить еще и Францию, за то, что они примут ЧЕ-2026 вместо Эстонии.

Ранее стало известно, что Международная федерация фехтования (FIE) лишила Эстонию права проведения чемпионата Европы за недопуск россиян.

Чемпионат Европы по фехтованию пройдет во Франции с 16 по 21 июня.