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На главную ТИ-Спорт 7 июля 2025 19:47

Губерниев: «Подмосковье переживет безвременную кончину команд «Химки» и «Витязь»

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Губерниев: «Подмосковье переживет безвременную кончину команд «Химки» и «Витязь»
Фото: hcvityaz.ru

Спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев высказался о прекращении существования хоккейного «Витязя» и футбольных «Химок», находящихся в Московской области.

«Никакой негативной тенденции в российском спорте нет. Закрылись «Химки» с «Витязем» и ладно. Значит, другие клубы откроются. Всё-таки бюджет Московской области не резиновый. Будут спонсоры — будут команды. Никакой трагедии я не вижу. Подмосковье переживет безвременную кончину команд «Химки» и «Витязь», – передает слова Губерниева «ВсеПроСпорт».

Напомним, «Химки» стали 12-и в таблице РПЛ в сезоне 2024/25. Впоследствии клуб не сумел получить лицензию на выступления в следующем сезоне Премьер-лиги.

«Витязь» же стал 10-м в таблице Западной конференции КХЛ. Тем самым команда не вышла в плей-офф во второй раз подряд.

#футбол #хоккей #премьер-лига #кхл #спорт #фк химки #хк витязь
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