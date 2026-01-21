Губерниев оценил шансы Коростелева и Непряевой на Олимпиаде в Италии

Фото:t.me/RealGuberniev

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал информацию об официальном приглашении лыжников Савелия Коростелева и Дарьи Непряевой на зимние Олимпийские игры 2026 года.

В разговоре «Чемпионатом» Губерниев выразил полную поддержку решению о включении спортсменов в состав участников Игр. Он уверен, что оба лыжника имеют серьезные шансы на успех и будут достойно представлять страну.

«Приглашение Коростелева и Непряевой было абсолютно ожидаемым и правильным шагом. Мы всей страной будем поддерживать их на Олимпиаде! У ребят есть реальные шансы побороться за награды. Особенно сильные позиции у Савелия, но и Дарья способна на высокий результат. Я очень рад, что наши зрители увидят их выступления на главных стартах четырехлетия. Болеем за наших!» — заявил Губерниев.

Олимпийские игры 2026 года состоятся в Италии с 9 по 22 февраля. Российские атлеты примут участие в соревнованиях по ряду видов спорта.