На главную ТИ-Спорт 12 августа 2025 15:41

Губерниев объяснил, почему «Зенит» - главный фаворит на чемпионство РПЛ в текущем сезоне

Фото: fc-zenit.ru

Спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев высказался о шансах «Зенита» на чемпионство РПЛ в текущем сезоне.

«Цыплят по осени считают. Если «Зенит» выиграет чемпионат России, никто и не вспомнит, что он проиграл «Ахмату». У нас чемпионат России, а не чемпионат начала сезона. Рассудит все концовка. Нет смысла обсуждать проблемы, потому что сыграно только четыре тура. «Зениту» трудно, но команда может все превзойти. Если они будут проигрывать все матчи подряд, тогда возникнет вопрос о смене курса. Но «Зенит» все еще фаворит сезона», – сказал Губерниев Metaratings.ru.

Напомним, в четырех турах РПЛ команда Сергея Семака победила «Ростов» (2:1), сыграла вничью с «Рубином» (2:2) и ЦСКА (1:1), а также уступила «Ахмату» (0:1).

В следующем матче Премьер-лиги «сине-бело-голубые» встретятся со «Спартаком». Игра состоится 16 августа в 17:30 по мск.

#фк зенит #спорт #футбол #премьер-лига
