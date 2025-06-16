Губерниев объяснил, почему Вяльбе не сможет представлять Россию за рубежом
Телеведущий Дмитрий Губерниев рассказал, почему Елена Вяльбе не сможет представлять Россию за рубежом как президент ФЛГР.
«Зачем вы меня провоцируете? Вяльбе – не худший и не лучший руководитель. Она многое делает для сборной команды – это правда. Она уже не сможет представлять Россию за рубежом как президент ФЛГР. Елена Валерьевна не сможет стать президентом, если федерация будет объединена [с другими федерациями]. Елена Вяльбе не способна развивать детско‑юношеский спорт в стране, ей это неинтересно.
У нас воспитался культ личности: эта дурацкая «лыжная мама», когда взрослые мужики об этом говорят, мне хочется улыбаться. Как известно, спортсмены держат нос по ветру. Когда я возглавлю ФЛГР, они смело скажут, что я их второй папа. Поэтому все в порядке», – передает слова Губерниева «Матч ТВ».
Напомним, ранее Губерниев заявлял, что принял решение выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента ФЛГР, которые пройдут в 2026 году. Вяльбе возглавляет федерацию с 2010 года.