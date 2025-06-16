Губерниев объяснил, почему Вяльбе не сможет представлять Россию за рубежом

Фото: телеграм-канал Дмитрия Губерниева

Телеведущий Дмитрий Губерниев рассказал, почему Елена Вяльбе не сможет представлять Россию за рубежом как президент ФЛГР.

«Зачем вы меня провоцируете? Вяльбе – не худший и не лучший руководитель. Она многое делает для сборной команды – это правда. Она уже не сможет представлять Россию за рубежом как президент ФЛГР. Елена Валерьевна не сможет стать президентом, если федерация будет объединена [с другими федерациями]. Елена Вяльбе не способна развивать детско‑юношеский спорт в стране, ей это неинтересно.

У нас воспитался культ личности: эта дурацкая «лыжная мама», когда взрослые мужики об этом говорят, мне хочется улыбаться. Как известно, спортсмены держат нос по ветру. Когда я возглавлю ФЛГР, они смело скажут, что я их второй папа. Поэтому все в порядке», – передает слова Губерниева «Матч ТВ».

Напомним, ранее Губерниев заявлял, что принял решение выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента ФЛГР, которые пройдут в 2026 году. Вяльбе возглавляет федерацию с 2010 года.