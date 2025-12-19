Губерниев об увольнении Рахимова: Нашла коса на камень

Фото: Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Известный телекомментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о возможном увольнении Рашида Рахимова из казанского «Рубина». Об этом телеведущий высказался в эфире «Матч ТВ».

«Я так понимаю, нашла коса на камень, тренер поругался с руководством. Так бывает. Мы только недавно недоумевали, почему Шалимов ушёл из «Факела», там тоже были какие‑то «терки». Своя рука — владыка, а Рахимов без работы не останется», – сказал Губерниев «Матч ТВ».

Ранее инсайдер Иван Карпов сообщал в своем телеграм-канале о конфликте Рашида Рахимова с президентом клуба Маратом Сафиуллиным. А также о том, что казанскую команду в ближайшее время может возглавить испанский специалист Франк Артига, ранее работавший в других российских клубах «Химках» и «Родине».

Рашид Рахимов возглавил «Рубин» в 2023 году. Под его руководством «рубиновые» вышли из Первой лиги в РПЛ.

По итогам первой половины чемпионата и 18 игр казанская команда находится на 7 месте с 23 очками. От первого места и «Краснодара» татарстанцев отделяет 18 очков.