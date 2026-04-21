news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
21 апреля 2026 12:32

Губерниев об отношениях Большунова и Коростелева: Это тролинг и возможность подковырнуть

Читайте нас в
Телеграм
Фото: Федерация лыжных гонок РТ

Спортивный телекомментатор Дмитрий Губерниев считает, что в отношении двух лидеров российских лыж Александра Большунова и Савелия Коростелва не может быть дружеских отношений.

— Между Коростелевым и Большуновым видны натянутые отношения.

— А они разве должны быть не разлей вода? Это два хороших спортсмена. Почему Савелий должен любить Александра? Это соперник, великий лыжник, к которому хочется тянуться, обыграть его. Поэтому чего они должны обниматься?

— То есть колкости в СМИ — нормально?

— Это замечательно. Все средства хороши в рамках дозволенного. Это и троллинг, и возможность подковырнуть. Большунов и Коростелев никогда не будут друзьями, но они с уважением относятся друг к другу как соперники, – заявил Губерниев «Матч ТВ».

Александр Большунов является трехкратным олимпийским чемпионом. Савелий Коростелев единственный из российских лыжников-мужчин, получивший нейтральный сталус и выступивший в зимней Олимпиаде‑2026.

#Александр Большунов #Савелий Коростелев #лыжные гонки
news_right_1
news_right_2
news_bot
Новости партнеров