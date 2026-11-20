Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев отреагировал на решение ряда стран не пускать российских спортсменов на свою территорию. В частности, Швеция объявила, что не будет выдавать визы россиянам для участия в соревнованиях.

«Было бы странно, если бы они не объявили и сказали: "Приезжайте, друзья, мы вас расселим бесплатно по отелям и дадим возможность везде выступать". К сожалению, это тренд. С этим трендом надо бороться, пытаться. Но мы видим, что с этим бороться сложновато. Это только начало процесса. Сейчас грядёт европейский пакет санкций, где нам в принципе визы спортсменам давать не будут. К сожалению, это эскалация. Мы это видим. Нам с этим жить и пытаться как-то это преодолевать», — приводит слова Губерниева «Матч ТВ».

Напомним, что ранее Норвегия и Финляндия закрыли въезд для российских спортсменов, а Швеция готовит аналогичные меры. Подобные решения принимаются в преддверии чемпионата мира по лыжным гонкам 2027 года в Фалуне.