На главную ТИ-Спорт 19 декабря 2025 15:22

Губерниев об ограничениях IBU: «Свинская политика»

Фото: телеграм-канал Дмитрия Губерниева

Телекомментатор Дмитрий Губерниев назвал решение Международного союза биатлонистов (IBU) «свинским» из-за отказа ускорить порядок рассмотрения иска Союза биатлонистов России (СБР) в Спортивном арбитражном суде (CAS) о допуске российских спортсменов к международным соревнованиям.

«Мы должны иметь в виду пространство для маневра. Если CAS примет решение в нашу пользу, а все указывает на то, что так и будет, то IBU будет вставлять нам палки в колеса. Очень интересно, как они отреагируют на рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) о том, чтобы допускать молодежь. Допустим, вы с предубеждением относитесь ко взрослым, но дети‑то тут при чем? Запросы все отправлены, IBU молчит. Посмотрим, сколько будет продолжаться эта свинская политика», – приводит слова Губерниева «Матч ТВ».

Ранее пресс‑секретарь IBU Кристиан Винклер подтвердил информацию о том, что их организация не согласна на ускоренное рассмотрение иска. Также он добавил, что IBU принял к сведению рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) относительно молодежных соревнований и рассмотрит их.

