Губерниев о выступлениях россиян-лыжников в спринте на ОИ: Привет бездарной верхушке ФЛГР

Фото: телеграм-канал Дмитрия Губерниева

Известный спортивный журналист и телекомментатор Дмитрий Губерниев в своем телеграм-канале прокомментировал выступления российских лыжников Савелия Коростелева и Дарьи Непряевой в классическом спринте на Олимпиаде-26. Оба спортсмена не попали в топ-30 и не прошли в четвертьфинал соревнований.

«Коростелёв и Непряева не прошли квалификацию в олимпийском спринте!!! Как и говорил ранее, абсолютная деградация лыжного спринта в РФ!!! Спортсмены бежали как могли и готовы!!! Очевидны системные ошибки ФЛГР применительно к спринту!!! После хамского развала спринтерской группы Юрия Каминского, лыжный спринт в России скатился в глубочайшую жо… яму!!! Привет бездарной верхушке ФЛГР…» – написал Губерниев.

Напомним, к финишу Дарья Непряева приехала 36-й, а Савелий Коростелев – 35-м. Ближайшее участие российских лыжников на ОИ-26 пройдет в раздельном старте свободным стилем 12 (женщины) и 13 (мужчины) февраля.

Зимние Олимпийские игры-2026 проходят в Италии с 6 по 22 февраля. В рамках Игр участие принимают 13 российских спортсменов в нейтральном статусе в семи индивидуальных видах спорта .