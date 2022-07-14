Губерниев о возвращении Радулова в КХЛ: «Он просто не тянет в НХЛ»

Телеведущий Дмитрий Губерниев считает, что Александр Радулов, подписавший сегодня двухлетний контракт с казанским «Ак Барсом», не выдержал конкуренции в НХЛ.

«Это говорит о том, что он просто не тянет в НХЛ. А силу «Ак Барсу» это, конечно, придает. Хорошо, когда хоккеисты возвращаются, но я за Малкиным с удовольствием понаблюдаю в «Питтсбурге», нежели в «Металлурге», при всей моей любви к российскому хоккею и КХЛ», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

Предыдущей командой Радулова был клуб НХЛ «Даллас Старс», за который он выступал с 2017 года. В прошлом сезоне форвард набрал 22 (4+18) очка в 74 матчах чемпионата НХЛ. В плей-офф у хоккеиста ни одного результативного действия в 3 играх.

До этого в НХЛ уроженец Нижнего Тагила выступал за «Нэшвилл Предейторс», «Монреаль Канадиенс». В КХЛ Александр играл в столичных «Динамо» и ЦСКА, уфимский «Салават Юлаев», с которым 11 лет назад выиграл Кубок Гагарина.