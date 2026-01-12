Губерниев о сотрудничестве с Загитовой: Партнёр её мечты – это я

Фото: соцсети Ольги Петриковой

Известный спортивный журналист и телеведущий Дмитрий Губерниев заявил, что Алина Загитова хотела бы вести шоу «Ледниковый период» вместе с ним. Также он отметил, что популярность телепроекта в этом случае бы возросла.

«У Загитовой был бы абсолютный успех в "Ледниковом периоде", если бы она вела его со мной. Поскольку я работаю на ВГТРК и "Газпром-Медиа", это невозможно. Скажу ей не отчаиваться: есть замечательные партнёры в лице Алексея Ягудина и других людей.

В "Ледниковом периоде" всё будет не так блестяще, как если бы я его вёл, но тоже хорошо, на четвёрочку. Конечно, Загитова – хороший ведущий. Она много раз выигрывала самые разные опросы. Алина выросла, она работает над собой. Партнёр её мечты – это я. Я это знаю. В силу вышеперечисленных причин не могу составить ей компанию», – сказал Губерниев Metaratings.

Проект «Ледниковый период» идет на Первом канале еженедельно. Отметим, Алина Загитова была ведущей данного шоу на протяжении трёх сезонов в паре с Алексеем Ягудиным. После этого, по мнению читателей «Комсомольской правды», она трижды становилась лучшей телеведущей страны.