Губерниев о Ротенберге: «С ним в КХЛ будет веселее»

Известный телекомментатор Дмитрий Губерниев заявил, что верит в Романа Ротенберга как тренера и уверен, что он в ближайшее время может возглавить команду КХЛ.

«Роман Борисович, мне кажется, не пропадет и в ближайшее время возглавит ту или иную команду КХЛ. Я в него как в тренера по‑прежнему верю, желаю ему всяческих удач. С ним в лиге будет и профессиональнее, и веселее», – сказал Губерниев «Матч ТВ».

С 2025 года Роман Ротенберг является членом совета директоров московского «Динамо». После назначения Леонида Тамбиева главным тренером команды, Ротенберг подтвердил, что останется на прежнем посту в столичном клубе.

Ранее в питерском СКА Роман Ротенберг начинал трудовую деятельность с вице-президента клуба, затем вошел в тренерский штаб в качестве ассистента, а после этого возглавил команду в качестве главного специалиста и проработал в этой должности с 2022 по 2025 гг. Также с 2023 года по настоящее время Ротенбург является главным тренером команды «Россия 25».