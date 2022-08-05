Губерниев – о приговоре Грайнер: «Жаль ее, но она совершила серьезное преступление»
Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал приговор российского суда американской баскетболистке Бриттни Грайнер.
«Приговор суровый, но Грайнер нарушила закон Российской Федерации. Конечно, жаль её: не очень верю, что она сознательно всё это сделала. Сейчас идут разговоры, что её обменяют… Сложно комментировать, но в любом случае она совершила серьёзное преступление. Что было бы с нами, если бы мы везли наркотики в США? Сложно представить», – цитирует Губерниева «Чемпионат».
Напомним, Химкинский суд Подмосковья приговорил Грайнер к девяти годам колонии общего режима со штрафом в 1 миллион рублей за контрабанду гашишного масла.
Ранее президент США Джо Байден выступил с официальным обращением и призвал Россию немедленно освободить Грайнер.