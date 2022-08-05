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Ру Тат
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Спорт
5 августа 2022  10:59

Губерниев – о приговоре Грайнер: «Жаль ее, но она совершила серьезное преступление»

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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал приговор российского суда американской баскетболистке Бриттни Грайнер

«Приговор суровый, но Грайнер нарушила закон Российской Федерации. Конечно, жаль её: не очень верю, что она сознательно всё это сделала. Сейчас идут разговоры, что её обменяют… Сложно комментировать, но в любом случае она совершила серьёзное преступление. Что было бы с нами, если бы мы везли наркотики в США? Сложно представить», – цитирует Губерниева «Чемпионат».

Напомним, Химкинский суд Подмосковья приговорил Грайнер к девяти годам колонии общего режима со штрафом в 1 миллион рублей за контрабанду гашишного масла.

Ранее президент США Джо Байден выступил с официальным обращением и призвал Россию немедленно освободить Грайнер.

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