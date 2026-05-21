Губерниев о Плющенко-младшем в Азербайджане: «Это личное дело семьи»
Сегодня стало известно, что сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Александр перешел в сборную Азербайджана.
На эту новость отреагировал спортивный комментатор Дмитрий Губерниев:
«Сын Плющенко будет выступать за Азербайджан!! Инфа прошла!!! Ну и что??? Это личное дело семьи, чисто практические и понятные спортивные интересы, может бизнес или любовь к Баку… Желаю Гном Гномычу успехов и здоровья….», – написал журналист в своих социальных сетях.
Добавим, что Александр Плющенко выступал по первому спортивному разряду и практически не принимал участия в крупнейших всероссийских стартах.