21 мая 2026 20:07

Губерниев о Плющенко-младшем в Азербайджане: «Это личное дело семьи»

Фото: Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сегодня стало известно, что сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Александр перешел в сборную Азербайджана.

На эту новость отреагировал спортивный комментатор Дмитрий Губерниев:

«Сын Плющенко будет выступать за Азербайджан!! Инфа прошла!!! Ну и что??? Это личное дело семьи, чисто практические и понятные спортивные интересы, может бизнес или любовь к Баку… Желаю Гном Гномычу успехов и здоровья….», – написал журналист в своих социальных сетях.

Добавим, что Александр Плющенко выступал по первому спортивному разряду и практически не принимал участия в крупнейших всероссийских стартах.

«Выбор народа»: в Татарстане стартовало голосование за лучший совет предпринимателей

The Times: талибы отменили минимальный возраст вступления девушек в брак

