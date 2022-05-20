Дмитрий Губерниев: «На следующий сезон «Рубин» обречен вылететь из ФНЛ со Слуцким»
Известный телеведущий Дмитрий Губерниев поделился ожиданиями от предстоящего сезона в исполнениии казанского «Рубина». По словам комментатора, казанский клуб с Леонидом Слуцким на посту главного тренера обречен на вылет не только из РПЛ, но и из ФНЛ.
«Завтра "Уфа" победит в Казани с крупным счетом. На следующий сезон "Рубин" обречен вылететь из ФНЛ со Слуцким», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».
За тур до финиша чемпионата РПЛ «Рубин» с 29 очками занимает 14-е место в турнирной таблице. «Уфа» с 27 баллами располагается на 15-й позиции. Проигравший в предстоящей встрече вылетит в ФНЛ.
Однако не исключено, что регламент турнира будет изменен и РПЛ никто не покинет.