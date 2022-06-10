Губерниев о новом тренере «Спартака»: «Прорыв в канализации, главное не Абаскалиться»

Ведущий и комментатор «Матч-ТВ» Дмитрий Губерниев негативно отреагировал на назначении испанца Гильермо Абаскаля главным тренером московского «Спартака».

«Абаскаль в «Спартаке» — это прорыв! Может, прорыв в футболе, может, водопровода, а может, и канализации… Поглядим. Теперь главное «Спартаку» не Абаскалиться», — написал Губерниев в своем телеграм-канале.

Напомним, что сегодня Гильермо Абаскаль был назначен главным тренером «Спартака», сообщает пресс-служба московского клуба. Последним местом работы 33-летнего специалиста стал швейцарский «Базель», с которым Абаскаль занял второе место в местном чемпионате.

Ранее назначение 33-летнего специалиста прокомментировал советник владельца «Спартака» Леонида Федуна.

По итогам сезона «Спартак» занял десятое место в таблице РПЛ и стал обладателем Кубка России.