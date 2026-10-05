Губерниев — о новом президенте ИИХФ: «Немец не будет нам гадить»

Фото: Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Комментатор Дмитрий Губерниев оценил избрание Франца Райндля новым президентом Международной федерации хоккея (ИИХФ). По его мнению, новый глава организации, будучи «приверженцем порядка», не станет препятствовать России, если вопрос возвращения будет решаться в правовом поле.

«Курбатов сам сказал, что он — настоящий немец, приверженец порядка. С одной стороны, это может сыграть нам на руку, с учётом того, что это будет исполнительный дядька. С другой, — может и в минус сыграть, потому что он вряд ли будет отстаивать наши интересы. Но если мы будем обращаться в суды, действовать в законной плоскости, и всё будет за нас, то немец не будет нам гадить, как в биатлоне представители скандинавско-чешского лобби», — цитирует Губерниева «Матч ТВ» .

Напомним, что 71-летний Франц Райндль был избран 15-м президентом ИИХФ по итогам двух туров голосования на конгрессе в Тенерифе. Во втором туре он обошёл чеха Петра Бржизу со счётом 60:57 . Райндль — легенда немецкого хоккея: как игрок он стал бронзовым призёром Олимпиады-1976, а в качестве функционера более 20 лет руководил сборной Германии и с 2016 года входил в совет ИИХФ .

Российские сборные отстранены от турниров под эгидой ИИХФ с февраля 2022 года.