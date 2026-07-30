Губерниев — о центре Загитовой: «Вопрос: какое образование у Алины?»

Фото: @ Салават Камалетдинов, "Татар-Информ"

Комментатор Дмитрий Губерниев усомнился, что олимпийских титулов Алины Загитовой достаточно для работы с юными фигуристами, и заявил, что тренеру необходимо профильное образование.

«Я искренне надеюсь, что у Алины есть соответствующее образование, чтобы работать с детьми. Мне кажется, титулов недостаточно. У тренера должны быть знания по биохимии, спортивной медицине, педагогике, анатомии. Вопрос: какое образование у Алины?», — сказал Губерниев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, ранее министр спорта Татарстана уточнил, что Загитова будет выполнять роль генерального менеджера своего центра в Казани, а не тренировать детей лично. Известно, что фигуристка училась в РГУФКе, однако подробности о дипломе не раскрываются. Открытие академии запланировано на осень 2026 года. Официальных комментариев от Загитовой пока не поступало.